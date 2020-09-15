Госдума приняла во втором чтении законопроект, регламентирующий порядок возврата страхователю излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Законопроект разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 октября 2019 года. Суд признал не соответствующим Конституции РФ ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на ОПС лишь в силу самого факта учета (разнесения) сведений о данных страховых взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Суд обратил внимание на необходимость учитывать структуру тарифа страховых взносов, наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой случай, приведет ли изменение сведений об учтенных на лицевом счете взносах к уменьшению пенсионного обеспечения.

Законопроектом предусматриваются изменения в Налоговом кодексе РФ, обеспечивающие право страхователя на возврат излишне уплаченных страховых взносов с учетом структуры тарифа страховых взносов — его солидарной и индивидуальной частей.

Не подлежит возврату сумма излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов на ОПС, если, по информации территориального органа ПФР, соответствующая сумма учтена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате этой суммы назначена страховая пенсия.