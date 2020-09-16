Проект закона, который даст возможность предпринимателям автоматически передавать документы в Федеральную налоговую службу через нотариуса при регистрации бизнеса, внесен в Госдуму. Об этом накануне сообщили в Минэкономразвития РФ.

«Мы надеемся, что рассмотрение законопроекта состоится в осеннюю сессию», — сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов, назначенный официальным представителем правительства РФ при рассмотрении инициативы в обеих палатах Федерального собрания. По его словам, «принятие закона позволит значительно оптимизировать подачу документов на государственную регистрацию в ФНС России, при этом сократив финансовые и временные издержки будущих предпринимателей на этапе создания». «Закон может быть востребован как малым и средним бизнесом, так и холдинговыми компаниями», — отметил замминистра.

В настоящее время передать документы в налоговую службу может либо сам учредитель (будущий предприниматель), либо курьер, у которого есть нотариально заверенная доверенность, либо нотариус, но за отдельную плату.



Инициатива МЭР обязывает нотариуса предоставить необходимые документы ФНС сразу же при свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении — не позднее окончания рабочего дня. Таким образом, предпринимателям не придется самостоятельно нести документы в ФНС или оплачивать услуги курьера.