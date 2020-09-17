Федеральная резервная система США, выполняющая функции ЦБ страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом сообщило накануне вечером агентство ТАСС со ссылкой на релиз финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% и ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевого уровня в 2%», — говорится в сообщении регулятора.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных закладными, по крайней мере в текущих темпах, «чтобы поддерживать бесперебойное функционирование рынка и способствовать созданию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий».

Американский регулятор также отметил, что пандемия коронавируса нового типа создала огромные трудности для людей и экономики в США и во всем мире. Экономическая активность и занятость повысились в последние месяцы, но остаются значительно ниже уровня начала года. «Более слабый спрос и значительно более низкие цены на нефть сдерживают рост инфляции. Общие финансовые условия улучшились за последние месяцы, отчасти благодаря мерам политики по поддержке экономики и кредитования домохозяйств и предприятий США», — добавили в ФРС.

В дальнейшем экономика будет существенно зависеть от распространения вируса. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем и представляет значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе, также отмечают в ФРС.

За действия по денежно-кредитной политике проголосовали восемь членов комитета, двое против. Следующее заседание ФРС состоится 5 ноября 2020 года.

Сентябрьское заседание американского регулятора также сопровождалось обновлением экономических прогнозов в позитивную сторону. В частности, ФРС улучшила прогноз падения ВВП США в 2020 году с 6,5% до 3,7%, снизив прогноз по росту в 2021-м с 5% до 4%, в 2022-м — с 3,5% до 3%. По итогам 2023 года регулятор ждет роста ВВП на уровне 2,5%.

Прогноз по инфляции в США в 2020 году увеличен с 0,8% до 1,2%, в 2021-м — с 1,6% до 1,7%, в 2022-м — с 1,7% до 1,8%. По итогам 2023 года инфляция в США должна достигнуть целевого уровня в 2%.



Также ФРС более оптимистично смотрит на динамику занятости населения в ближайшие годы. Прогноз по безработице в Соединенных Штатах в 2020 году был снижен с 9,3% до 7,6%, в 2021-м — с 6,5% до 5,5%. В 2023 году регулятор ждет уровня безработицы в районе 4%.