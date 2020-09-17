Более 122 млрд рублей из бюджета РФ будет направлено на социальные выплаты безработным гражданам в 2021 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021—2023 годы.

«На социальные выплаты безработным гражданам бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в объеме 122 193,4 млн рублей, в 2022 году — 78 741,3 млн рублей, в 2023 году — 79 566,5 млн рублей», — говорится в документе.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что параметры пособия по безработице на 2021 год обсуждаются. В частности, предлагалось дифференцировать размер пособия в зависимости от периода нахождения гражданина в статусе безработного.

До конца 2020 года максимальный размер пособия установлен в объеме МРОТ и составляет 12 130 рублей, минимальный установлен в объеме 1,5 тыс. рублей.