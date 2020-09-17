Правительство РФ в следующем году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на канале «Россия-24».

«Пособия безработным, действительно, у нас в этом году были увеличены. Мы предусмотрели дополнительные средства в текущем году — более 100 миллиардов рублей пошло на реализацию этой задачи», — отметил он.

«Кстати говоря, не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации», — добавил Силуанов.



Меры социальной защиты граждан, которые еще не нашли работу, будут обеспечены в полном объеме, заверил глава Минфина.

Для поддержки россиян, потерявших работу из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. рублей), а минимальный — до 4,5 тыс.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022-м и 4,6% в 2023-м.