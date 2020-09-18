📰 Правительство планирует выпустить инфраструктурные облигации на 1 трлн рублей — это позволит компенсировать сокращение бюджета и финансирования национальных программ, а также сохранить объемы строительства, пишут «Ведомости», ссылаясь на вице-премьера Марата Хуснуллина. За счет инфраструктурных облигаций можно финансировать и инженерную инфраструктуру, и транспорт, и социальную инфраструктуру, программы комплексного развития, отметил он. «ДОМ.РФ» создаст специализированное общество проектного финансирования и будет организовывать выпуск его облигаций на фондовом рынке.



📰 Непрерывная модернизация Единой информационной системы в сфере госзакупок и прирост числа пользователей потребовали ее переноса на серверы собственного центра обработки данных Минфина в Дубне, пишет «Коммерсант» . Объем миграции составил около 1,4 петабайта данных. Это позволило на четверть увеличить IT-мощности ведомства. Минфин продолжит развивать системы цифрового госуправления, «Электронный бюджет» и его платежную систему, а также системы заказчиков и подрядчиков.

📰 Среднедневной объем акций европейских компаний составил 0,8 млн евро за три недели с начала торгов, рассказали «Известиям» представители Санкт-Петербургской биржи. Но остается вопрос, что делать с европейской валютой после покупки — ЕЦБ держит ключевую ставку на нулевом уровне, фактическая доходность по депозитам в евро во всем мире становится отрицательной. В России отрицательные ставки по вкладам запрещены законом, поэтому большинство банков либо вовсе отказываются от депозитов в евро, либо вводит псевдоотрицательные ставки в виде комиссий за обслуживание таких счетов.

📰 Платежные данные пользователей интернет-магазинов под управлением платформы Magento стали целью масштабной хакерской атаки, пишет «Коммерсант» . В России на опасной версии платформы работают около 450 сайтов, уже скомпрометирован как минимум 41 из них. В Sanguine Security полагают, что хакеры автоматизировали процесс взлома и использовали уязвимость, которая в августе продавалась вместе с видеоинструкцией на одном из хакерских форумов русскоязычным продавцом. Уязвимость содержится в первой версии Magento, поддержку которой Adobe прекратила 30 июня.

📰 За восемь месяцев текущего года банки смогли предложить коллекторам на треть меньше просроченных долгов, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» . По данным СРО «НАПКА», банки выставили на продажу коллекторам 137 млрд рублей просроченной задолженности. На фоне ужесточения конкуренции со стороны коллекторов и роста качества портфелей в этот период средняя цена сделок достигла исторического максимума. Эксперты прогнозируют, что к концу года объем предложения долгов может превысить показатели 2019 года, но не уверены, что цены сохранятся на рекордных значениях.