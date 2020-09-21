В Нью-Йорке рестораны смогут увеличить счет посетителей, добавив к нему доплату за COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Travel and Leisure.

Такое право появляется у заведений общепита после принятия Городским советом закона, позволяющего добавлять 10% к сумме чека. Дополнительная плата должна поддержать рестораны, которые пытаются выжить в период пандемии.

«Этот законопроект поможет им увеличить доход, чтобы покрыть быстрорастущие затраты на рабочую силу, соблюдение нормативных требований и сохранить бизнес», — объяснил автор инициативы Джозеф Борелли.

Но владельцы заведений должны показать клиентам, что плата не считается чаевыми и не увеличивает оплату труда персонала.



Новация не касается работы фургонов с едой и сетевых ресторанов.