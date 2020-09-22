Госдума приняла в первом чтении законопроект, касающийся особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2021 году. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Поправки позволят правительству своевременно реагировать на изменения экономической конъюнктуры и возникающие вызовы, в том числе связанные с изменением цен на нефть и эпидемиологической ситуацией, чтобы выполнить принятые расходные обязательства.

В случае снижения цен на нефть правительство сможет направлять средства ФНБ на покрытие дефицита федбюджета в размере недополученных нефтегазовых доходов до внесения изменения в закон о бюджете в качестве меры оперативного реагирования. При этом объем использования средств Фонда национального благосостояния на это предлагается ограничить 1% ВВП.

Начиная с 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с «бюджетными правилами».

Предусматривается возможность использования средств ФНБ сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Проект содержит норму о зачислении в федеральный бюджет в полном объеме сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках, находящихся на территории РФ, доходов в виде процента по обращающимся облигациям российских организаций, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств — участников Союзного государства.

Предусмотрено распределение части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого при превышении доходами суммы 5 млн рублей, по следующим нормативам: в федеральный бюджет 13%, в региональные и местные бюджеты 87%. Также предлагается на постоянной основе увеличить с 90 до 180 дней срок предоставления кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Федерации, местного бюджета.