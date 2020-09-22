Депутаты на пленарном заседании во вторник поддержали принятие в первом чтении законопроекта, упрощающего для молодых мам, находящихся в декрете, получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости.

Как поясняется в сообщении Госдумы , законопроект снимает ограничение, согласно которому для получения дополнительного образования женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, необходимо обращаться в центр занятости только по месту регистрации.



«Мы даем молодой маме возможность действовать по жизненной ситуации и обратиться по месту пребывания. Кроме того, законопроект устанавливает обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, а значит, в дальнейшем создает важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины», — пояснила суть поправок их автор — заместитель председателя ГД Ирина Яровая.