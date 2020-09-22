Фондовые торги в России закрылись во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,73% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, составив 2 884,66 пункта. Индекс РТС прибавил 1% и завершил сессию на отметке 1 193,06.

Акции «Магнита» прибавили в цене 3,3%, Mail.ru — 1,89%, Московской биржи — 1,41%, «Газпрома» — 0,75%, МТС — 0,41%, Сбербанка — 0,34%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,44%, «Норильского никеля» — на 0,6%, «Полюса» — на 1,07%.



«Во вторник внешний фон несколько стабилизировался. Не сказать, что это равновесие и отказ от эмоций и страхов, вовсе нет. Просто рынок счел распродажу понедельника чрезмерной и теперь ищет своеобразную точку опоры. Новостной поток не улучшился никак: информация о численности новых заболеваний коронавирусом остается пугающей и в Европе, и внутри российских регионов, власти отчаянно ищут варианты наполнения бюджета (иначе зачем трогать схемы начисления НДД и НДПИ), а рисковые активы сохраняются в проблемной зоне», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник отступили от района ближайших поддержек в 2 850 и 1 180 пунктов, но к концу сессии растеряли часть отыгранных позиций. Краткосрочный тренд на рынке остается нисходящим до преодоления сопротивлений в 2 940 и 1 230 пунктов. В ближайшие сессии сохраняются повышенные риски возвращения к продажам», — считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Позитив может оказаться недолгим. Если внешние площадки продолжат снижение на этой неделе, то индекс РТС может опуститься ниже 1 160 пунктов... На ближайшей сессии мы ожидаем умеренного роста не выше 1 210 пунктов», — отмечает аналитик «Фридом Финанса» Валерий Емельянов. По его словам, для индекса Мосбиржи в среду ожидается закрепление выше 2 900 пунктов.



«Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь на улучшении внешнего фона. Так, поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 41,8 доллара за баррель. Также покупкам в наших бумагах способствовала динамика европейских площадок… Отметим, что индекс Мосбиржи пытается повторить сценарий восстановления от уровня 2 850 пунктов, продемонстрированный в первой половине сентября, когда ему удалось вернуться в район 3 000 пунктов. Однако текущее восстановление скорее вызвано фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям, чем существенным изменением конъюнктуры рынка. В результате уже в ближайшие сессии может возобновиться негативная динамика как на мировых рынках, так и на российском. Важным фактором здесь станет завтрашняя публикация предварительных данных по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг по широкому спектру стран, которая может задать тон торгам до конца недели», — пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.