Для борьбы с бедностью необходимо отвязать от прожиточного минимума минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции, пишут «Известия» . Такое предложение содержится в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ). Также нужно ввести постоянные пособия для нуждающихся семей с детьми 7–16 лет и развивать инструмент социального контракта, как рассказала один из авторов документа, проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Это позволит выполнить июльский указ президента о снижении вдвое численности бедных в стране к 2030 году и убережет бюджет от дополнительных расходов в размере 800 млрд рублей в год.

В ВШЭ предлагают не трогать состав потребительской корзины, а изменить подход к повышению МРОТ. По словам Овчаровой, если сейчас увеличить состав корзины до уровня рационального потребления — на 20%, то численность бедного населения вырастет до 23,5% (по данным Росстата, в первом полугодии 2020-го — 13,2%). Также это повлечет за собой автоматическое увеличение МРОТ и численности получателей пособий на 20%. Эксперты предлагают увеличивать МРОТ на 2–3% в год выше инфляции.

В Минтруде согласились с позицией экспертов, что эффективным инструментом по преодолению бедности, особенно бедности работающих граждан, может стать механизм, при котором минимальный размер оплаты труда растет быстрее прожиточного минимума.

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Также для выполнения указа президента, отмечается в докладе ВШЭ, необходим полный охват бедных семей с детьми системой адресных пособий. Для этого потребуется ввести ежемесячное пособие на детей из бедных семей в возрасте от 7–16 (18, если продолжают учиться) лет. По расчетам ВШЭ, эта мера коснется 2,7 млн детей. Для данной категории семей эксперты рекомендуют перейти на модель социального контракта «Поддержка плюс пособие на детей» и привязать ее к активным программам поддержки занятости.

Предлагается также в принципе существенно увеличить роль поддержки граждан на основе социального контракта. В Минтруде отметили, что планируемая численность заключенных социальных контрактов на 2021 год — 374 260 с учетом регионального софинансирования. Планируется, что ими будет охвачено более 1 млн человек, рассказали в ведомстве.