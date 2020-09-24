Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали издание BuzzFeed, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и еще порядка ста медиа из разных стран. Об этом пишет РБК . В Росфинмониторинге не согласны с трактовкой СМИ о том, что власти РФ закрывали глаза на подозрительные операции российских клиентов, которые могли быть связаны с отмыванием денег.

Изложенные в материалах СМИ факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы, подчеркивает Росфинмониторинг. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры, отмечает служба.

По данным ICIJ, утечка конфиденциальных банковских отчетов о подозрительной деятельности (SAR), подававшихся в FinCEN с 1999 по 2017 год, содержит сведения о более чем 200 тыс. трансакций, помеченных как подозрительные. В базе данных ICIJ, основанной на утечке, зафиксировано более 3,8 тыс. трансакций по переводу денег из России или в Россию. На РФ приходится одно из самых больших значений общей суммы переведенных средств. Банки уведомляли FinCEN о трансакциях, которые посчитали подозрительными, но сам факт подачи такого отчета не означает, что трансакция незаконна или совершается с какими-либо правонарушениями.

Финразведку США уведомили о 189 внутрироссийских банковских операциях В целом обо всех 189 внутрироссийских трансакциях в FinCEN сообщали Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase.

По информации Росфинмониторинга, вопрос об утечке файлов FinCEN вынесен на обсуждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая намерена в ответ призвать все страны полноценно и эффективно выполнять антиотмывочные стандарты ФАТФ.

В базе данных ICIJ содержится информация о десяти трансакциях по переводу денежных средств из российских банков в ABLV в 2014–2016 годах. Как отмечает Росфинмониторинг, российская система борьбы с отмыванием средств высоко оценена международным профессиональным сообществом — в 2019 году Россия заняла пятое место в мире по эффективности национальной антиотмывочной системы.