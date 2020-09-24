Михаил Абызов владел пятью кипрскими компаниями в тот момент, когда был министром по вопросам Открытого правительства, что запрещено российским законодательством. Об этом сообщил прокурор в Гагаринском суде Москвы, где слушается иск об аресте имущества экс-министра, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что Абызов в период работы в должности министра по вопросам Открытого правительства владел пятью кипрскими компаниями: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited, Vantroso Traiding Limited. В соответствии с российским законодательством ему как министру правительства было запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами и организациями», — заявил прокурор.

Также, по словам прокурора, Абызов незаконно владел не менее чем 70 компаниями на территории Эстонии в 2015 году.



Сам Абызов заявил, что соглашение, подтверждающее факт нахождения иностранных компаний в его собственности, является поддельным, передало агентство ТАСС из суда позже в четверг, 24 сентября.

«Проводилась ли почерковедческая экспертиза соглашения, якобы подтверждающего, что я был собственником этих компаний? Я его не подписывал, и мои адвокаты ходатайствуют о проведении подобной экспертизы. Вероятно, этот документ поддельный, его подлинность ничем не подтверждена», — сказал экс-министр, участвующий в заседании по видеосвязи из СИЗО.

СМИ: Абызов скрывал от проверяющих органов владение кипрскими офшорами В декларациях кипрские компании отсутствовали по той причине, что не принадлежали Абызову напрямую, а по цепочке контролировались его компанией «РУ-Ком», объяснил адвокат.

По словам представителя надзорного ведомства, Абызов скрывал от властей свое истинное имущественное положение и получил доход в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Также установлено, что в 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»). Для этого он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. По мнению Генпрокуратуры, для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банковского учреждения, на счета которого должны были поступить денежные средства от реализации имущества. В результате 7 февраля 2018 года на территории Республики Кипр были заключены два договора о продаже акций «Сибэко», после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились незаконным доходом.