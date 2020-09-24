Международные резервы России на 18 сентября составили 590,9 млрд долларов против 591,8 млрд на 11 сентября 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат представлены на сайте ЦБ.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов уменьшился на 0,9 млрд долларов.

Снижение показателя примерно на 0,2% за неделю произошло «в результате погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации», поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что в прошлом месяце был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ выросли за 2019 год на 85,9 млрд долларов. За январь — август текущего года международные резервы России увеличились примерно на 40 млрд.