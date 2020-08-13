Международные резервы РФ по состоянию на 7 августа достигли 600,7 млрд долларов. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центробанка.

Согласно материалам регулятора, показатель впервые превысил отметку в 600 млрд долларов. Текущее значение стало новым рекордом, после того как на 8 августа 2008-го показатель составил 598,1 млрд долларов. На сайте ЦБ представлены данные с мая 1998 года .

Ранее аналитики спрогнозировали, что международные резервы России могут уже в августе этого года обновить исторический максимум. Впрочем, по их мнению, показатель вряд ли надолго задержится на рекордном уровне из-за волатильности цен на золото.

Международные резервы России могут превысить исторический рекорд уже в августе Золотовалютные резервы в конце июля достигли 591,8 млрд долларов, впервые так близко подойдя к рекордному уровню.

За последнюю отчетную неделю объем резервов вырос на 8,9 млрд долларов (на 31 июля 2020-го составлял 591,8 млрд).

Объем международных резервов увеличился за неделю на 1,5% «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», поясняется в комментарии регулятора.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов. В январе — июле этого года резервы прибавили около 37,4 млрд.

