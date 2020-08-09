Международные резервы России благодаря росту цен на золото и курса евро могут превысить исторический максимум в 598,1 млрд долларов уже в августе, считают опрошенные агентством «Прайм» эксперты рейтинговых агентств.

Золотовалютные резервы в конце июля достигли уровня в 591,8 млрд долларов, увеличившись за месяц на 22,881 млрд долларов, или на 4,02%. Они впервые так близко подошли к рекордному уровню, зафиксированному в августе 2008 года. Банк России раскрывает структуру резервов с лагом в полгода. По последним данным регулятора, доля евро на начало 2020 года составляла 30,8%, доля доллара — 24,5%, доля золота — 19,5%. Китайский юань на 1 января составлял долю в 12,3%, фунт стерлинга — 6,5%, другие валюты — 6,4%.

Самым оптимистичным прогнозом поделился управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, по подсчетам которого золотовалютные резервы уже на 7 августа 2020 года могли достичь и даже превысить установленный 12 лет назад рекорд. Эксперт объясняет это в первую очередь увеличением цен на золото, в результате чего стоимость драгоценного металла в международных резервах могла достигнуть 152 млрд долларов.

«Мы также ожидаем роста объема международных резервов приблизительно на 1—2% за счет подорожания евро по сравнению с американским долларом. Таким образом, по нашим расчетам, валютная часть должна составить около 448—450 миллиардов долларов. Дальнейшее изменение резервов зависит от цен на золото, изменений курса доллара по отношению к другим валютам, структуры валютных резервов и динамики стоимости ценных бумаг», — пояснил эксперт, добавив, что размер резервов может достигнуть отметки 600 млрд долларов уже к концу августа.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах ожидает, что исторического уровня резервы достигнут в течение одной-двух недель. «Нынешний рост обусловлен исключительно валютной переоценкой. Способствовать росту будут дальнейший рост курса евро и цены на золото, а также минимальные продажи валюты», — указал он.

А замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев ждет достижения или превышения резервами их исторически максимального значения только к концу года или даже в 2021 году. Он пояснил, что основными факторами роста резервов в этом году будут снижение стоимости доллара из-за большого негативного влияния коронавируса на США по сравнению с Европой и рост цен на золото. В то же время увеличение резервов за счет покупки валюты в этом году будет, скорее всего, ограниченным, но уже в 2021 году этот фактор будет влиять сильнее.

Соглашается с коллегой из АКРА по поводу ограниченной возможности пополнения резервов в рамках бюджетного правила и управляющий директор НКР Станислав Волков. «Тем не менее во втором полугодии 2020 года российские ЗВР могут превысить исторический максимум в 598 миллиардов долларов, но вряд ли задержатся надолго выше этого уровня из-за волатильности цен на золото», — заключил он.