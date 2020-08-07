Международные резервы РФ на 1 августа составили 591,753 млрд долларов против 568,872 млрд на 1 июля 2020 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в пятницу на сайте ЦБ.

Таким образом, за июль объем международных резервов увеличился на 22,881 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, за отчетный месяц валютные резервы выросли до 447,431 млрд долларов с 438,082 млрд. Объем резервов в иностранной валюте в июне увеличился с 426,64 млрд долларов на начало месяца до 435,707 млрд на 1 августа. Стоимостный объем монетарного золота вырос со 130,79 млрд до 144,322 млрд долларов, резервы в СДР — с 6,681 млрд до 6,863 млрд, резервная позиция в МВФ — с 4,761 млрд до 4,861 млрд.

За январь — июль текущего года международные резервы России увеличились на 37,393 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го).

За 2019 год российские резервы выросли почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м — примерно на 35,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.