Количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг за период с 10 по 23 сентября, составило 11,3 тыс., что на 9,2% меньше, чем за период с 27 августа по 9 сентября. Такие данные приводятся в очередном выпуске бюллетеня «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» , опубликованном накануне вечером Банком России.

За отчетный период 62,5% всех обработанных жалоб пришлись на кредитные организации. В отношении субъектов страхового дела было получено 14,2% всех обработанных жалоб, в отношении микрофинансовых организаций — 11,5%.

По вопросам потребительского кредитования поступило 26,4% всех обработанных жалоб, ипотечного кредитования — 8%, ОСАГО — 10,5%, деятельности МФО по предоставлению займов — 10,4%. В отчетном периоде наиболее заметной тематикой жалоб стали вопросы, связанные с взысканием просроченной задолженности (14,1%). Проблемы с погашением (включая реструктуризацию/рефинансирование) сместились на второе место (10% против 12,3% за предыдущие две недели). Другими наиболее заметными тематиками жалоб остаются навязывание дополнительных услуг при реализации финансовых продуктов (7,2% от общего количества обработанных жалоб) и неверное применение коэффициента «бонус-малус» (6,4%).

За период с 10 по 23 сентября в кол-центр Банка России поступило 8 тыс. звонков, что на 5% меньше, чем за период с 27 августа по 9 сентября. Наибольшее количество звонков связано с вопросами по получению кредитного отчета.



В своем обзоре регулятор также анализирует выявленные нарушения и недобросовестные практики в деятельности кредитных организаций и МФО.

