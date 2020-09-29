ВТБ предоставил финансирование для строительства нового проекта жилой недвижимости от MR Group ЖК Hide, который расположен рядом с Кутузовским проспектом в Москве. Общий объем кредитных средств составляет 12,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Жилой комплекс Hide строится в зеленой зоне на западе Москвы рядом с рекой Сетунь. Он будет состоять из трех 41-этажных небоскребов, общая площадь квартир составит 55,5 тыс. кв. метров. Планируется 837 лотов площадью от 43 до 108 кв. метров с потолками высотой 3,5 метра, на верхних этажах башен расположатся пентхаусы с 5,2-метровыми потолками и панорамными видами на город.

Три башни WestDale, RiverSide и ParkLane функционально объединены центральным фойе с лобби-баром. Подземный паркинг Hide рассчитан на 634 машино-места и 21 место для мотоциклов. Ввод ЖК Hide в эксплуатацию намечен на I квартал 2023 года.

Проект реализуется УК «Доминанта» совместно с MR Group.