На фоне ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, закрытия офисов и снижения объема выдач в большинстве сегментов микрофинансового рынка во II квартале значительно сократились портфели займов. Такие данные приводятся в очередном «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» , опубликованном на сайте Центробанка.

«Квартальные темпы выдач займов сокращались второй квартал подряд, что привело к снижению портфеля микрозаймов и уменьшению числа заемщиков. В условиях снижения доходов населения и ухудшения экономического положения потенциальных заемщиков МФО ужесточали скоринговые модели и проявляли консервативный подход к выдаче новых займов, а по существующим займам проводили программы реструктуризации», — говорится в обзоре.

Портфель микрозаймов во II квартале 2020 года сократился на 3% до 213 млрд рублей, в то время как портфель потребительских кредитов у банков сократился менее существенно. На фоне ужесточения скоринговых моделей количество заемщиков по действующим договорам микрозайма за квартал снизилось на 4% до 11,5 млн лиц.

При этом выросла популярность онлайн-займов микрофинасовых организаций, их доля увеличилась с 36% до 39%.



Регуляторные послабления Банка России смягчили экономические последствия пандемии как для компаний, так и для их заемщиков. В сегменте займов малому и среднему предпринимательству наблюдался рост выдач. Таким образом, косвенную поддержку получали и другие сектора экономики.