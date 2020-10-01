В ближайшие три года налоговики могут получить больше возможностей для изучения информации о клиентах банков, пишет РБК . Расширение прав Федеральной налоговой службы (ФНС) предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство внесло в Госдуму. Предусмотрено «расширение возможностей получения налоговыми органами информации от кредитных организаций, необходимой для осуществления налогового контроля, а также направления такой информации по запросу компетентного органа иностранного государства».

Правительство также предлагает законодательно закрепить возможность обмена данными между Банком России и ФНС: тогда регулятор получит доступ к сведениям, представляющим налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне.

Планы расширить полномочия ФНС можно трактовать как желание дать налоговым органам возможность получать банковские данные клиентов-физлиц вне налоговых проверок, отметила партнер ФБК Legal Надежда Орлова. Подобная инициатива обсуждалась еще летом 2018 года. Налоговых проверок физлиц сейчас проводится немного — это трудоемкий процесс с неочевидной эффективностью, но все может измениться, если ФНС получит больше данных о гражданах от банков. В этом случае служба сможет анализировать данные о движениях денежных средств, выделять конкретные группы налогоплательщиков и точечно проводить проверки, говорит эксперт.

В России планируют ввести тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными Банки обяжут сообщать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тыс. рублей и более.

Налоговики часто требуют от банков информацию и документы, которые прямо не относятся к финансовым операциям, отметили юристы. Такая проблема — запрос расширенных данных у банков о клиентах от налоговой службы — есть, но участники рынка ничего с этим сделать не могут, пояснил начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко. По его словам, у кредитных организаций нет полномочий узнавать основания для проверки, то есть ограничение на запрос банковских данных о физлицах можно обойти. Если доступ налоговиков к банковской информации будет расширен и упрощен, нагрузка на банки вырастет, считает Клименко.