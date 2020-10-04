Промсвязьбанк (ПСБ) в рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемой совместно с правительством города Москвы, разработал новый кредитный продукт «Предодобренные_405». Он упрощает получение кредита за счет предодобренного решения по клиенту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредит предоставляется предпринимателям, зарегистрированным в качестве налогоплательщика на территории Москвы, на основе предварительного одобрения банка, что позволяет значительно сократить время до момента фактического получения денег.

До конца 2020 года кредит в размере до 30 млн рублей может получить предприниматель малого и среднего бизнеса по ставке 7% под 50% поручительства Фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы. Полученное финансирование должно быть направлено на пополнение оборотных средств.

Весной 2020 года правительство Москвы запустило программу субсидирования малого и среднего бизнеса, в рамках которой ПСБ получил финансирование на компенсацию предпринимателям части ставки по новым и ранее выданным кредитам. Данные меры поддержки будут действовать до конца года.

