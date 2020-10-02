Почта России и ВТБ в сентябре докапитализировали Почта Банк почти на 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

«Почта России видит серьезный потенциал Почта Банка. В сентябре нами и ВТБ была проведена докапитализация банка на сумму почти 10 млрд рублей, эти средства как раз направлены на развитие банка, закрепление его успехов и возможность более амбициозного планирования», — приводятся в сообщении слова гендиректора Почты России Максима Акимова.

По его словам, сейчас банк наметил работу по обновлению стратегии, что и станет ключевой задачей наблюдательного совета.

Общее собрание акционеров Почта Банка приняло решение избрать Акимова в состав наблюдательного совета. Также в состав избран министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Акимов и Шадаев заменили экс-гендиректора Почты России Николая Подгузова и бывшего главу Минкомсвязи Константина Носкова. Всего в набсовет Почта Банка входят девять человек.

Почта Банк — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году, которые владеют по 49,999993% акций банка. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам первого полугодия 2020 года открыто более 19 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 14,6 млн человек.