Количество банкротств физлиц за девять месяцев 2020 года выросло на 64,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, пишут «Известия» . Это следует из данных единого реестра «Федресурс». Всего за этот период суды признали несостоятельными 77 тыс. граждан, включая ИП. В абсолютном выражении по количеству личных банкротств лидируют Москва и Московская область — 4,6 тыс. и 4 тыс. человек соответственно. Третью строчку в рейтинге делят между собой Самарская область и Санкт-Петербург — по 3,5 тыс., замыкают пятерку с показателями 3,4 тыс. и 3,3 тыс. Краснодарский край и Свердловская область. Подавляющую часть процедур о несостоятельности (94%) инициировали сами должники, оставшиеся запустили конкурсные кредиторы и налоговая.

Увеличение числа несостоятельных граждан руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин объясняет тем, что интерес россиян к освобождению от долгов через процедуру банкротства постоянно растет: она становится понятнее и дешевле, а сами граждане — более информированными. В результате в начале 2021 года можно ожидать, что их количество будет удваиваться к таким же периодам предыдущего года, подчеркнул он.

По закону гражданин может рассчитывать на банкротство во внесудебном порядке, если его долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Также должник не должен иметь имущества или средств на погашение обязательств, на потенциального банкрота не должно быть открыто исполнительных производств, а старые разбирательства должны быть завершены без результата для кредиторов, им должен быть возвращен исполнительный лист, по которому проводилось взыскание средств.



В СберБанке отметили, что с начала сентября по всей России было начато 300 таких процедур, банк как кредитор участвует в 126. В пресс-службе ВТБ рассказали, что массового обращения к новому механизму со стороны заемщиков не фиксируют: активность клиентов невысока и соответствует ожиданиям. В Райффайзенбанке добавили: большого объема банкротств по упрощенной форме в связи с высоким качеством своего кредитного портфеля не ждут.

Более 330 человек подали с 1 сентября в МФЦ заявления о внесудебном банкротстве Как отметили в Минэкономразвития, по заявлениям 56 граждан процедуру уже запустили.

На сегодня у 1 млн заемщиков, или 2,5% от всех граждан, имеющих задолженность по кредитным договорам, есть остаток неплатежа перед банками свыше 500 тыс. рублей и с просрочкой 90 и более дней, рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. Суммарная задолженность таких заемщиков перед банками с учетом процентов составляет 1,4 трлн рублей. Еще примерно 3,7 млн россиян имеют остаток неплатежа перед банками на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Количество физлиц, имеющих просроченный платеж различной глубины, достигает не менее 8 млн человек, оценил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Из них судебным банкротством могут воспользоваться более 1 млн человек, а внесудебным — 4—4,5 млн граждан.

Также только 20,7% граждан, подавших в сентябре заявление на банкротство по упрощенной схеме, смогли добиться запуска процедуры, пишет РБК . Граждане пока не разобрались, кто может претендовать на упрощенное банкротство, отметил Алексей Юхнин. По его словам, должники просто не знают критериев, не знают, как их проверить до прихода в МФЦ. Среднемесячные темпы роста количества судебных процедур в этом году — около 30% (от месяца к месяцу), за сентябрь — декабрь можно будет увидеть порядка 12—15 тыс. обращений: к этому времени должен произойти «банальный обмен знаниями между гражданами».