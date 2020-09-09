Более 300 человек обратились с 1 сентября в многофункциональные центры с заявлениями о внесудебном банкротстве. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента с членами правительства.

«Механизм действует почти неделю, за это время в МФЦ обратились 334 человека с соответствующими заявлениями. По заявлениям 56 граждан такая процедура уже запущена», — отметил министр.

При этом по части обращений выяснилось, что исполнительное производство еще не закончено, добавил Решетников.

«В целом мы видим, что на этом этапе основная задача — это информирование и разъяснительная работа с людьми, с тем чтобы социально незащищенные категории граждан понимали, как это работает, и могли этой услугой воспользоваться», — добавил глава МЭР.

Министр сообщил, что с момента принятия закона 31 июля регионы провели работу с консультантами МФЦ, выстроили работу с судами, с налоговой службой и со службой судебных приставов.

С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Такую возможность получили граждане, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю в связи с отсутствием имущества.



Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду подчеркнул, что «нужно обеспечить доступность и простоту для граждан в использовании этого нормативного акта». Он также поручил «посмотреть, как все работает на практике». «При необходимости, может, внести какие-то коррективы, я вас прошу и прошу ваше ведомство этим заняться», — указал президент Решетникову.