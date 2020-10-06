В России во II квартале 4,6 млн официально трудоустроенных россиян столкнулись с урезанием зарплаты, неоплачиваемыми отпусками или введением простоя на предприятиях, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Показатель стал рекордным как минимум за восемь лет.

Так, у 4,6 млн россиян, формально числившихся занятыми во II квартале 2020 года, доходы снизились, так как 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн человек работали неполное время, 948 тыс. находились в простое. Таким образом, с сокращением зарплаты столкнулось 6,2% от общей численности рабочей силы, отмечают аналитики FinExpertiza. По данным Росстата, в апреле — июне 2020 года количество безработных оценивалось в 4,47 млн человек, то есть 6% рабочей силы. Получается, что в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу.

В Минтруде заявили, что, по нормам ТК, в простое сотрудник получает две трети или полную зарплату, а при неполной занятости его оклад пропорционален отработанному времени. Единственная категория работников, которые не зарабатывают, сохраняя занятость, — граждане в отпуске за свой счет. Во II квартале такую форму занятости выбрали только 260 тыс. человек, отметили в ведомстве.

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Самый высокий уровень неполной занятости во II квартале был зафиксирован в Ненецком автономном округе, там он составил 15% от рабочей силы. На втором месте оказался Чукотский автономный округ (12,6%), а на третьем — Ямало-Ненецкий (9,3%). В Санкт-Петербурге в доходах потеряли 8,9% занятых, в Пермском крае — 8,85%, а в Самарской области — 8,8%. Меньше всего проблема неполной занятости затронула небогатые регионы со слаборазвитым рынком труда, в первую десятку вошли Ингушетия (частичная занятость в регионе составила 0,26% от рабочей силы), Чечня (0,5%), Калмыкия (1%), Дагестан (1,2%), Кабардино-Балкария (1,4%), Карачаево-Черкесия (1,8%), Тыва (2,2%), Северная Осетия (2,5%), Республика Адыгея (3,1%) и Ставропольский край (3,4%).

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Несмотря на увеличение безработицы и числа сотрудников, отправленных на неполную занятость, поступления налога на доходы физлиц в целом по России не показали существенного снижения, констатировал эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. Наоборот, за семь месяцев этого года он вырос на 1% в среднем по стране. То есть фактически общий уровень зарплат увеличился, главным образом благодаря господдержке.