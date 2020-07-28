В период пандемии и кризиса крупные предприятия отказались от сокращений штата и заработных плат, пишут «Известия» . Таковы результаты опроса компаний из списка топ-50. В большинстве корпораций сохранили прежнюю численность персонала и их оклады. Сохранить штат и оклады персонала корпорациям из металлургической, нефтедобывающей, химической, автомобильной и других отраслей позволило стабильное финансовое положение.

В «Фосагро» были созданы дополнительные рабочие места, введены премии за возросшую нагрузку и произведены выплаты в размере 20 тыс. рублей. В «Северстали» всем работникам выделили по 10 тыс. рублей. Численность сотрудников и размеры зарплат не изменены, объявлено о втором пакете мер по поддержке персонала и регионов присутствия, рассказали в «Норникеле». Представитель «Сибура» сообщил, что холдингом принят комплекс антикризисных мер. В пресс-службах предприятий автомобильной промышленности отметили, что не планируют сокращать штат и зарплаты. В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что под влиянием финансовых показателей банка доходы рядовых специалистов в пандемию были сохранены, а топ-менеджеров — снижены. В ВТБ дополнительные меры в части возможной оптимизации фонда оплаты труда или численности персонала рассмотрят по мере оценки эффекта пандемии на финансовый результат банка. Крупные ретейлеры с сохранением штата и размера зарплат открыли и новые вакансии.

Опрошенные компании отметили, что урезали и приостановили траты на различные тренинги, выставки, командировки, канцелярские товары и оргтехнику, а также свернули рекламные и маркетинговые проекты, планы по расширению. Но предприятия продолжают наем и ищут специалистов в сфере IT, digital и дата-аналитики, а также операторов, кассиров, водителей и курьеров.

ОНФ направил в Госдуму поправки к законопроекту о комбинированной занятости Особенности рабочего графика можно прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору, а не устанавливать федеральным законом, считают в ОНФ.

По мнению экспертов, многие из опрошенных предприятий не зависят от внутреннего спроса, получая большую долю выручки от экспорта, а ведущие ретейлеры и онлайн-платформы в пандемию получили серьезный толчок к росту. Также, учитывая, что бизнес перестраивается, сокращая размеры дивидендов и расходы на развитие, в перспективе пандемия не должна сильно отразиться на их финансовых показателях, полагают эксперты. Крупные компании, обладая финансовым заделом и полем для маневра, понимают, что увольнение специалистов затормозит их развитие, когда ситуация нормализуется, а набор новых и их обучение обойдется намного дороже, пояснили эксперты.