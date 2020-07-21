Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают внести поправки к законопроекту об удаленной работе и комбинированной занятости, сообщает пресс-служба организации. По их мнению, особенности рабочего графика можно прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору, а не устанавливать федеральным законом.

Во вторник Госдума рассматривает в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ. В частности, предлагается закрепить режим удаленной работы и комбинированной занятости, то есть совмещения выполнения трудовой функции удаленно и на рабочем месте.

«Законопроект предлагает внедрить два новых режима занятости, которые по сути можно объединить в один — комбинированной занятости. Таким образом, работодатель и работник смогут сами решать, как им взаимодействовать, какой график работы устанавливать. Все эти особенности можно прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору, а не устанавливать федеральным законом», — сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, регулировать комбинированную занятость вне действия чрезвычайных обстоятельств необходимо на основании соглашения между работником и работодателем, включая сроки и особые условия такой работы. «Мы считаем целесообразным предусмотреть возможность установления в трудовом законодательстве бессрочного характера комбинированной дистанционной работы», — заявил Комиссаров.

Неурегулированным в законопроекте остается вопрос возможности вызова дистанционного работника в офис компании для решения необходимых вопросов. В этой связи предлагается дополнить законопроект пунктом о праве работодателя вызывать сотрудника в офис компании в случае необходимости. При этом если такая поездка потребует ее оформления в качестве командировки, то работодатель должен будет возместить затраты на проезд и предоставить работнику другие гарантии. Вместе с тем предлагается определить упрощенную процедуру перевода на удаленную работу приказом работодателя, установив случаи, когда получение согласия сотрудника не требуется, а его уведомление может происходить дистанционно.

«У дистанционных сотрудников тоже должна быть возможность ездить в командировки по направлению работодателя. Предлагаем закрепить это в статье 166 Трудового кодекса РФ, уточнив соответствующую формулировку с учетом особенностей дистанционной работы», — добавил Комиссаров.

Чтобы защитить работника от введения дискриминирующих оснований для увольнения, а также для сохранения инструментов контроля за деятельностью работника, учитывая его удаленное местонахождение, эксперты ОНФ предлагают сформировать исчерпывающий перечень оснований для прекращения трудового договора дистанционных работников с закреплением их в статье 81 Трудового кодекса РФ.

Эти и другие предложения были направлены в Госдуму для рассмотрения и учета при подготовке законопроекта ко второму чтению.