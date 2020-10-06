Президент России Владимир Путин предложил стимулировать интерес россиян к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в том числе благодаря введению льгот и скидок для тех, кто их выполнит. Как заявил глава государства во вторник на заседании Совета по физкультуре и спорту, при этом сама сдача норматива должна быть интересной для участников.

На заседании губернатор Приморья Олег Кожемяко, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», отметил, что сейчас ГТО не пользуется большой популярностью. Он предложил стимулировать интерес к комплексу с помощью специальных льгот, например скидок в спортивных магазинах для тех, кто выполнит норматив.

«Можно, как Олег Николаевич [Кожемяко] предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров и так далее, но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Но обо всем этом можно, конечно, подумать», — сказал Путин.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.

