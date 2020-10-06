Минфин России проведет 7 октября два аукциона по размещению облигаций федерального займа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29013RMFS (дата погашения — 18 сентября 2030 года) будут размещаться в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS (дата погашения — 16 июля 2025 года) будут предложены в объеме 30 млрд рублей по номинальной стоимости.



Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.