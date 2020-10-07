Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду на своем сайте.

«Фактически расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей», — написал Собянин.

По словам мэра, наиболее важными программами помощи гражданам стали прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции (около 1,9 млн горожан). Кроме того, были повышены ежемесячные денежные выплаты почти на 110 тыс. детей от трех до семи лет.

Среди мер поддержки москвичей Собянин также назвал выплату региональной надбавки к пособию по безработице, ее получили более 98 тыс. человек.



Основными мерами поддержки, добавил мэр, стали освобождение и отсрочка оплаты аренды городской недвижимости, субсидии и гранты, отсрочка платежей по налогам, гранты собственникам коммерческой недвижимости и организациям в целях борьбы с коронавирусом (гостиницы и такси), а также льготное кредитование.

