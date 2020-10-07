Отток валютных депозитов в СберБанке связан в том числе с желанием вкладчиков зафиксировать доход от роста курса иностранной валюты к рублю, пояснил РИА Новости замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

СберБанк в сентябре вновь зафиксировал отток валютных вкладов клиентов в размере 441,8 млн долларов против притока в 60,6 млн долларов месяцем ранее. Текущие валютные счета кредитной организации при этом продолжили пополняться, хотя и более медленными темпами: россияне в сентябре положили на них 76,8 млн долларов, что почти в три раза меньше августовского результата.

«Снижение остатков по депозитам в долларах может быть связано с тем, что многие вкладчики хотели зафиксировать доход, полученный за счет роста курса иностранной валюты. И с учетом низких ставок по депозитным продуктам средства в рублях оставались на накопительных текущих счетах или тратились клиентами на собственные нужды — рост потребительских расходов населения традиционен для сентября», — отметил Полухин.

По его словам, тенденция перетока средств с депозитных счетов на текущие или накопительные в последнее время характерна для СберБанка и всей банковской системы. «А в целом оттока фондирования со стороны физических лиц у банка мы не наблюдаем», — добавил эксперт.