Турецкая валюта упала в четверг до 7,89 лиры за доллар США, пройдя предыдущий рекордный минимум — 7,88, — который был зафиксирован накануне. Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Ранее Bloomberg связало обесценивание национальной валюты Турции с опасениями, что Анкара может быть втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией. Турецкую сторону связывают тесные отношения с Азербайджаном, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о поддержке Баку.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992—1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.