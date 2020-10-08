Главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщил РБК адвокат банкира Владимир Слащев.

«Михаил Хабаров сейчас на допросе в Следственном комитете», — сказал юрист. По его словам, основанием для допроса стал корпоративный конфликт с его партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло». Статус Хабарова в деле — подозреваемый, уточнил Слащев.

В заявлении адвоката, поступившем в РБК, говорится, что 8 октября у Хабарова были произведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова.

«Дело является циничной, неприкрытой и сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление на Хабарова и заставить его отказаться от взыскания с Богатикова долга в 58 миллионов долларов, подтвержденного решением Лондонского международного третейского суда, вынесенного в январе 2020 года», — добавил Слащев.

В пресс-службе «Траста» заявили РБК, что руководство банка «считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье», и назвали Хабарова «одним из лучших менеджеров в стране в части работы с проблемными и непрофильными активами».

«Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA (Англия)... Банк непрофильных активов приложит все усилия, чтобы расследование по этому делу было максимально прозрачным и объективным», — сообщили РБК в пресс-службе банка «Траст».

Лондонский международный третейский суд (LCIA) 21 января обязал Богатикова выплатить Хабарову 58 млн долларов. В июле Кипрский окружной суд в качестве обеспечительной меры по этому решению запретил Богатикову проводить операции с рядом принадлежащих тому активов.

По словам Слащева, во время разбирательства в LCIA Богатиков не оспаривал заключенного ранее с Хабаровым соглашения, однако теперь пожаловался в СК, что партнер якобы «принудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение». При этом юрист отметил, что заявление Богатикова в правоохранительные органы «не подтверждено ни одним документом».



«Я убежден, что это уголовное дело — вопиющая попытка пересмотреть гражданско-правовые договоренности и решение международного суда. Попытка уголовного преследования кредитора должником является привычным для России 1990-х способом неправового давления в попытке скрыть собственные преступления и избежать возврата долгов. Именно это сегодня происходит в отношении Михаила Хабарова», — заявил Слащев.