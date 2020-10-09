Правительство РФ объявило о завершении разработки нормативной базы, необходимой для запуска механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишет «Коммерсант» . О подписании постановлений, регламентирующих порядок заключения таких соглашений и предоставления инвесторам компенсаций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. До 2024 года власти намерены подписать не менее 1 тыс. соглашений на 14 трлн рублей, до конца этого года планируется заключить 20 пилотных соглашений на 900 млрд рублей.

Первое из подписанных постановлений регламентирует порядок заключения, изменения условий и прекращения действия соглашений. Документ носит временный характер и прекратит свое действие с переводом процессов заключения СЗПК в электронный формат. Второе постановление правительства уточняет порядок возмещения затрат инвесторов на строительство и модернизацию инфраструктурных объектов, необходимых для запуска инвестпроектов. Также компании смогут возместить расходы по кредитным и облигационным займам, привлеченным на инвестиционные цели. Предполагается, что на возмещение затрат потребуется от пяти до 11 лет. Размер субсидии при этом будет ограничен, в том числе суммой уплаченных инвестором налогов.

Минэкономразвития планирует отработать механизм заключения СЗПК до конца года Два ключевых проекта постановления правительства уже прошли почти все межведомственные согласования.

Возмещение не может быть больше сметной стоимости создания объекта инфраструктуры, подтвержденной госэкспертизой. В случае если компания получает иные меры поддержки за счет бюджета, размер субсидии также будет уменьшен. Если инвестор возместил свои затраты из бюджета, то на созданный им объект накладываются ограничения — так, его нельзя будет продать или сдать в аренду третьим лицам в течение десяти лет с даты предоставления компенсации.

По мнению экспертов, в таком виде механизм возмещения выглядит достаточно трудоемким для бизнеса. Предполагается, что у компаний вскоре появится альтернатива для возмещения затрат в виде налогового вычета. Эксперты и предприниматели по-прежнему заявляют о необходимости донастройки СЗПК. Речь идет, например, о расширении действия механизма на средний бизнес, о распространении на новые проекты в Арктике, а также о включении в стабилизационную оговорку повышаемых с 2021 года по отдельным направлениям ставок НДПИ.