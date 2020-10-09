Правительство РФ объявило о завершении разработки нормативной базы, необходимой для запуска механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишет «Коммерсант». О подписании постановлений, регламентирующих порядок заключения таких соглашений и предоставления инвесторам компенсаций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. До 2024 года власти намерены подписать не менее 1 тыс. соглашений на 14 трлн рублей, до конца этого года планируется заключить 20 пилотных соглашений на 900 млрд рублей.
Первое из подписанных постановлений регламентирует порядок заключения, изменения условий и прекращения действия соглашений. Документ носит временный характер и прекратит свое действие с переводом процессов заключения СЗПК в электронный формат. Второе постановление правительства уточняет порядок возмещения затрат инвесторов на строительство и модернизацию инфраструктурных объектов, необходимых для запуска инвестпроектов. Также компании смогут возместить расходы по кредитным и облигационным займам, привлеченным на инвестиционные цели. Предполагается, что на возмещение затрат потребуется от пяти до 11 лет. Размер субсидии при этом будет ограничен, в том числе суммой уплаченных инвестором налогов.
Два ключевых проекта постановления правительства уже прошли почти все межведомственные согласования.
Возмещение не может быть больше сметной стоимости создания объекта инфраструктуры, подтвержденной госэкспертизой. В случае если компания получает иные меры поддержки за счет бюджета, размер субсидии также будет уменьшен. Если инвестор возместил свои затраты из бюджета, то на созданный им объект накладываются ограничения — так, его нельзя будет продать или сдать в аренду третьим лицам в течение десяти лет с даты предоставления компенсации.
По мнению экспертов, в таком виде механизм возмещения выглядит достаточно трудоемким для бизнеса. Предполагается, что у компаний вскоре появится альтернатива для возмещения затрат в виде налогового вычета. Эксперты и предприниматели по-прежнему заявляют о необходимости донастройки СЗПК. Речь идет, например, о расширении действия механизма на средний бизнес, о распространении на новые проекты в Арктике, а также о включении в стабилизационную оговорку повышаемых с 2021 года по отдельным направлениям ставок НДПИ.