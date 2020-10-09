Число работающих пенсионеров в России на данный момент составляет 9,5 млн человек, затраты на возможную индексацию их пенсий составит несколько сотен миллиардов рублей, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Если представить теоретическую ситуацию, что все 9,5 миллиона работающих пенсионеров бросили работу, то им по закону пенсию надо пересчитать и выплачивать новую пенсию, которая проиндексирована за все предыдущие годы, когда они работали. Учитывая, что уровень индексации пенсий в последние годы более высокий, чем уровень инфляции, конечно, это очень серьезные затраты, которые исчисляются несколькими сотнями миллиардов рублей, их непросто найти ни в федеральном бюджете, ни в бюджете Пенсионного фонда», — пояснил сенатор.

В Думе рассказали, когда работающим пенсионерам могут повысить пенсии Об этом сообщила пресс-служба Сергея Миронова.

Рязанский назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам вопросом справедливости. По его словам, если правительство найдет для этого необходимые ресурсы, то парламентарии оперативно внесут изменения в законодательство. Сенатор пояснил, что затраты на индексацию берет на себя федеральный бюджет, собственных ресурсов в страховой системе на эти цели нет. «Конечно, это можно было сделать и раньше, но это вопрос ресурсов. Этих ресурсов нет, поэтому было принято компромиссное решение: неработающим пенсионерам индексировать пенсию, работающим — пенсию пересчитывать исходя из взносов в Пенсионный фонд. Эта мера остается вынужденной в связи с недостатком средств в Пенсионном фонде России», — подчеркнул сенатор.

Рязанский предположил, что при невозможности восстановить индексацию пенсий всем работающим пенсионерам можно принимать данные решения исходя из ограничений по их доходам в год.