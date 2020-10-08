Индексировать пенсии работающим пенсионерам можно будет начиная с 2021 года, если такие расходы будут заложены в бюджет, сообщила пресс-служба лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова.

«Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдем эти деньги и Госдума проголосует за это. Единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год», — приводит пресс-служба заявление лидера фракции.

Миронов: президент поручил изучить вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подчеркнул, что в принятой поправке к Конституции об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров.

По данным Миронова, правительство должно ответить президенту в течение ближайших двух-трех недель, в таком случае решение о выделении средств может быть принято в рамках второго чтения бюджета. Миронов также выразил уверенность, что деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам найдутся. «Мы покажем, где можно дополнительно взять деньги», — отметил лидер фракции.

По его словам, было бы справедливо, если бы была проведена не просто индексация, а выплачены долги, накопившиеся с 2016 года, когда прекратили повышать пенсии работающим пенсионерам. Также Миронов напомнил, что «самым главным правовым основанием» для индексации пенсий являются поправки к Конституции РФ, которые были приняты в июле 2020 года и в которых «нет деления пенсионеров на работающих и неработающих».