🔹 Экономисты предрекли доллару исторический обвал: с начала года доллар подешевел к евро почти на 10%, к иене — на 3—4%, это очень необычное поведение валютного рынка в условиях острейшего кризиса. По мнению экономиста Стивена Роуча, это симптом долгосрочного упадка доллара. Во-первых, этому способствует торговый дефицит США, который сейчас усиливается, что нетипично для кризисных времен, считает Роуч. Второй ключевой фактор — запредельно низкий уровень сбережений в США.

🔹 В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Это предполагает законопроект, разработанный комиссией Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами. Сегодня в стране есть более ста категорий граждан, которые имеют право на жилищную поддержку. Субсидии предлагается выплачивать, если расходы на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю в семейном бюджете. Арендовать жилье можно в любом доме.

🔹 Почти половина россиян (45%) рекомендовали бы забрать деньги с банковских вкладов, если таковые есть, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 35% респондентов высказались за то, чтобы вложить средства в банки. Как отмечают социологи, с июня доля тех, кто считает, что свободные деньги предпочтительнее вложить в банк, закрепилась в пределах 33—35%, в январе эта доля составляла 48%.

🔹 Представьте ситуацию: вы болели и потратили на лечение немалую сумму денег. Хорошая новость — часть этих средств можно вернуть в виде налогового вычета. Каким образом? Рассказываем.

