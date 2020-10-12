В России хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих, пишут «Известия» . Это предполагает законопроект, разработанный комиссией Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами. Документ направлен заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой с предложением внести его в Госдуму. Как сказала председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева, сегодня в стране есть более ста категорий граждан, которые имеют право на жилищную поддержку.

Законопроект предполагает появление в России субсидий на аренду жилья для малоимущих, имеющих право на жилищную поддержку. Их предлагается выплачивать, если расходы на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю в семейном бюджете. Арендовать жилье можно в любом доме. Для получения субсидий гражданам нужно будет обращаться в региональные службы социальной поддержки, уточнила Разворотнева. Проект вводит понятие «предельной доли расходов семьи на наем помещения». Предполагается, что она будет дифференцированной — в зависимости от региона и доходов граждан там. Доля должна рассчитываться на основании предельной стоимости найма 1 кв. м, которую устанавливают субъекты, и социальной нормы положенной на человека площади жилья.

На реализацию такой программы ежегодно потребуется около 400 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов, добавила Разворотнева. Также законопроект вводит единое понятие «социального жилищного фонда», не подлежащего приватизации. Квартиры должны предоставляться по договору найма всем категориям граждан, состоящим на жилищном учете, по средней цене, установленной субъектом. Формироваться фонд может за счет аренды или покупки жилья в многоквартирных и частных домах.

По словам экспертов, принятие документа позволит малоимущим гражданам самостоятельно снимать квартиры в обычных домах. Субсидия частично покроет стоимость аренды и коммунальных услуг. Однако вместо субсидирования аренды эффективнее было бы направлять бюджетные средства на создание маневренного жилищного фонда, которого сегодня в муниципалитетах катастрофически не хватает, добавили эксперты.