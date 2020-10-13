Индекс РТС показывает более однозначную динамику, а индекс Мосбиржи пытается определиться в начале торгов вторника, показывают данные Московской биржи.

На самом старте торгов, на 10:00 мск, индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,12% к уровню закрытия предыдущей сессии, а индекс РТС — на 0,08%. В последующие минуты оба индекса снижались, а дальше однозначную отрицательную динамику демонстрировал индекс РТС, а индекс Мосбиржи пытался удержаться в «зеленой зоне». На 10:11 индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,04%, индекс РТС — в минусе на 0,19%.



На 10:20 оба индикатора «в красном»: индекс Мосбиржи снижается на 0,04%, индекс РТС — на 0,34%, значения составляют 2 845,03 и 1 158,99 пункта соответственно.

К 10:36 индекс Мосбиржи потерял 0,12%, индекс РТС — 0,41%.

Эксперты в основном характеризовали внешний фон в начале торгов как умеренно позитивный. «Цены на нефть немного растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны», — указывала, в частности, аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка описал настроения на рынках на утро вторника как нейтральные, упомянув в противовес наметившемуся восстановлению на рынке энергоносителей консолидацию азиатских индексов у уровней закрытия понедельника и корректировку фьючерсов на основные американские индексы после роста накануне.



«Учитывая внешний фон, сегодня ожидаем консолидации российского фондового рынка в начале торгов. В результате индекс Мосбиржи продолжит движение под верхней границей диапазона 2 800—2 850 пунктов. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения настроений на мировых рынках на фоне публикации статистики, а также возобновления негативной динамики на рынке энергоносителей, продажи в наших акциях могут возобладать, что приведет к продолжению снижения на нашем рынке», — написал эксперт перед началом сессии.