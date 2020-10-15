Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 78 копеек к предыдущему закрытию и составил 78,4225 рубля. С начала торговой сессии было проведено 41,1 тыс. сделок на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,8275—78,4375 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,0675 рубля, увеличившись на 55 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,1 тыс. сделок на 273,2 млн евро по курсам от 91,2525 до 91,7725 рубля за евро.

На национальную валюту в ходе сегодняшних торгов негативно повлияли как ситуация на рынке энергоносителей, так и ослабление валют развивающихся стран, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В результате пара доллар/рубль полноценно закрепилась в диапазоне 77,5—80 рублей. В ближайшее время рубль, скорее всего, продолжит находиться под давлением. Этому будет способствовать дальнейшее снижение рынка энергоносителей, где мы ожидаем возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 40—42 долларов за баррель, а также ослабление валют развивающихся стран, вызванное ухудшением аппетита к рисковым активам. При этом, даже учитывая снижение цен на нефть, мы не видим фундаментальных поводов для закрепления доллара выше 80 рублей», — комментирует эксперт.