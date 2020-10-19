Страны ОПЕК+ пришли к договоренности продолжать исполнение сделки по сокращению добычи нефти в полном объеме, следующая встреча министров мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в ноябре этого года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

«По итогам была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашения в полном объеме, даны соответствующие рекомендации, — сказал он. — Мы договорились встретиться в следующий раз уже в ноябре, через месяц, для того чтобы подвести итоги за октябрь и оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период».

Сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в сентябре была выполнена на 102%, сообщил Новак. «Все министры отметили, что соглашение исполняется на очень высоком уровне: 102% было за сентябрь, <...> за пять месяцев — около 100%», — сказал он.

Новак отметил, что высокий уровень исполнения сделки позитивно повлиял на стабилизацию рынка, особенно во время значительного падения спроса во II квартале. «Сегодня сделка ОПЕК+, по сути дела, держит руку на пульсе и оперативно <...> реагирует на ситуацию на рынке», — подчеркнул министр.



Соглашение стран ОПЕК+ в обновленном виде вступило в силу 1 мая, оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая — июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренности, сокращали добычу нефти на равные объемы — 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.