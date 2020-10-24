🔸 На российском рынке обращается немало акций бывших государственных компаний. Однако с точки зрения государства они, кажется, так и не стали частными. В том, что не так с IPO российских госкомпаний, читаем в материале «Не для всякой публики».

🔸 Расставаться с деньгами никому не хочется, и страховщикам тоже. О том, какими уловками пользуются страховые компании, чтобы не дать клиенту воспользоваться законным правом отказаться от страховки, узнаем здесь.

🔸 Часто для начинающих инвесторов становится сюрпризом, что самостоятельно выйти на биржу и начать торговать у них не получится. Понадобится посредник — брокер. Разбираемся, как его выбрать, в рубрике #этокденьгам.



🔸 Подросток сам открыл вклад в Сбербанке, но закрыть его сам не может. О том, как несовершеннолетним позволено распоряжаться своими финансами и с какими еще ограничениями они могут столкнуться в банке, разбираемся в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Уникальная особенность кредитки «Двойной кэшбэк» от ПСБ в том, что банк выплачивает вознаграждение не только за покупки по карте, но и за пополнение карточного счета. Разберемся, стоит ли перекидывать на карту все свои сбережения и как устроена бонусная программа, в «Разборе Банки.ру».