В новой редакции законопроекта об отмене банковских комиссий для граждан за оплату услуг ЖКХ планируется за счет ресурсоснабжающих организаций компенсировать расходы банков, размер платежей ограничит правительство. Об этом пишет «Коммерсант».
Все категории граждан освобождаются от комиссий, но в новой редакции определено, как банки получат компенсацию за проведение платежей. Кредитная организация, обслуживающая ресурсоснабжающую, может взять с нее комиссию, максимальный размер которой определит правительство, и поделиться с банком — отправителем средств, «Почтой России» или платежным агентом. Порядок, размер и сроки перечисления кредитной организацией, обслуживающей получателя средств, части удержанного комиссионного вознаграждения кредитной организации, обслуживающей плательщика, определяются правилами платежной системы и (или) договорами между кредитными организациями, говорится в документе.
Опрошенные банкиры обсуждать проблему отмены комиссий за оплату услуг ЖКХ отказались, однако неофициально подтвердили, что в случае принятия нового варианта им не придется вводить скрытые комиссии или дополнительно компенсировать свои расходы.
Опрошенные банкиры неофициально обращали внимание, что расходы банкам придется возмещать.
Как рассказал изданию источник, сегодня комиссии доходят до 3,5%, а если установлена нижняя планка, то при небольших платежах она может составлять десятки процентов. У банков, которые практикуют такой подход, при новой схеме доходность операций с оплатой услуг ЖКХ снизится больше всего. К тому же, по словам источника, правительству придется компенсировать сумму уплаченных комиссий ресурсоснабжающим организациям. Делать это, скорее всего, будут через повышение тарифов, считает он.
По словам экспертов, если закон будет принят в предложенном виде, в более выгодном положении окажутся банки, обслуживающие ресурсоснабжающие организации.