В новой редакции законопроекта об отмене банковских комиссий для граждан за оплату услуг ЖКХ планируется за счет ресурсоснабжающих организаций компенсировать расходы банков, размер платежей ограничит правительство. Об этом пишет «Коммерсант» .

Все категории граждан освобождаются от комиссий, но в новой редакции определено, как банки получат компенсацию за проведение платежей. Кредитная организация, обслуживающая ресурсоснабжающую, может взять с нее комиссию, максимальный размер которой определит правительство, и поделиться с банком — отправителем средств, «Почтой России» или платежным агентом. Порядок, размер и сроки перечисления кредитной организацией, обслуживающей получателя средств, части удержанного комиссионного вознаграждения кредитной организации, обслуживающей плательщика, определяются правилами платежной системы и (или) договорами между кредитными организациями, говорится в документе.

Опрошенные банкиры обсуждать проблему отмены комиссий за оплату услуг ЖКХ отказались, однако неофициально подтвердили, что в случае принятия нового варианта им не придется вводить скрытые комиссии или дополнительно компенсировать свои расходы.

Как рассказал изданию источник, сегодня комиссии доходят до 3,5%, а если установлена нижняя планка, то при небольших платежах она может составлять десятки процентов. У банков, которые практикуют такой подход, при новой схеме доходность операций с оплатой услуг ЖКХ снизится больше всего. К тому же, по словам источника, правительству придется компенсировать сумму уплаченных комиссий ресурсоснабжающим организациям. Делать это, скорее всего, будут через повышение тарифов, считает он.

По словам экспертов, если закон будет принят в предложенном виде, в более выгодном положении окажутся банки, обслуживающие ресурсоснабжающие организации.