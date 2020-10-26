Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам рублевых P-кошельков возможность пройти полную идентификацию с помощью сервиса «Мобильный ID» от «МегаФона».

Как уточняется в сообщении WebMoney, подтвердить личность пользователь может в любое удобное время: достаточно быть абонентом сотового оператора «МегаФон» и заранее через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить формальный аттестат.

«Процедура полностью автоматизирована: владельцу электронного кошелька нужно подать заявку на сайте НКО «ЕРП», после push-уведомления ввести в телефоне последние четыре цифры номера паспорта и задать ПИН-код. Далее необходимо подтвердить вход в мобильном телефоне и корректность данных по ссылке, которая поступит в WebMoney Keeper и на почту», — проинструктировали в платежной системе.

Услуга доступна для граждан РФ.



Ранее система WebMoney Transfer запустила полную идентификацию пользователей с помощью видеоинтервью.