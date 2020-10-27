Рассказали, что приходилось грозить сотрудникам понижением зарплат, 22% опрошенных руководителей российских компаний, пишет РБК , ссылаясь на опрос «Работы.ру». Эти руководители сочли угрозы единственной возможностью мотивировать персонал работать лучше. Еще 39% респондентов сообщили, что им не приходилось таким образом угрожать сотрудникам, но они не исключают, что могли бы так поступить в определенной ситуации. Оставшиеся 39% опрошенных заявили, что они против таких методов.

Также 44% представителей российских компаний сообщили, что у них существует система штрафов для сотрудников, 9% респондентов рассказали, что действительно используют штрафы для наказания работников за невыполнение трудовых обязательств. Чаще всего видом наказания для совершившего проступок работника стала беседа о причинах такого поступка (57%).

Более 40% компаний сообщили о планах сокращений из-за новых технологий Проблемы на пути внедрения новых технологий: дефицит специалистов и отсутствие нужных навыков у руководства.

О материальных штрафах за систематические ошибки при выполнении работ сообщил каждый третий (33%) опрошенный работодатель. Второй по популярности причиной штрафов стали опоздания (19%), 17% применяют штрафы из-за жалоб клиентов, 15% — в случаях недостачи. В 13% компаний материальное наказание накладывают из-за злоупотребления вредными привычками в рабочее время. Среди других популярных причин штрафов оказались раскрытие коммерческой тайны, нарушение корпоративной культуры, соцсети и другие посторонние занятия на рабочем месте. В 41% случаев работодатели сообщили, что не штрафуют сотрудников материально.