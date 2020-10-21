В результате внедрения цифровых технологий и автоматизации труда к 2025 году 43% работодателей собираются сократить число рабочих мест, увеличить — 34,5%, пишет РБК . Расширить использование подрядчиков планирует 41% компаний, говорится в докладе The Future of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест — 2020»), подготовленном Всемирным экономическим форумом.

Замена человеческого труда на автоматизированный приведет к исчезновению 85 млн рабочих мест, прогнозируют авторы, но им на смену придут 97 млн новых, более адаптированных к «новым условиям разделения труда между людьми, машинами и алгоритмами», уточняется в докладе. Количество созданных новых рабочих мест, по оценкам аналитиков форума, превысит число сокращенных, темпы прироста замедлятся.

Проблемами на пути внедрения новых технологий в отчете названы дефицит специалистов и отсутствие нужных навыков у руководства.

В ближайшие пять лет 40% работников придется пройти переквалификацию, а к 2025 году приобрести новые навыки или улучшить имеющиеся придется более 70% сотрудников, заключают авторы исследования. Сегодня меньше половины (42%) работников готовы этим заняться. Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников в результате расширения технологий и автоматизации, говорится в сообщении.

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Также авторы исследования отмечают, что самыми востребованными навыками работников в будущем станут критическое мышление и способность к анализу, умение решать проблемы, навыки самоорганизации, способность к активному обучению, психологическая устойчивость, стрессоустойчивость и гибкость.

По словам экспертов, на рынке труда России уже сформирован запрос на специалистов, которые будут востребованы в ближайшие пять лет — специалисты по ИИ и машинному обучению, специалисты по анализу данных, разработчики ПО и приложений, специалисты по автоматизации процессов, аналитики по вопросам управления и организации. Также для российских работодателей важнейшим профессиональным навыком в ближайшие пять лет станет умение комплексного решения проблем, отметили аналитики.