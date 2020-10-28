Российский ипотечный рынок надежен и на нем не наблюдается пузыря, такое мнение глава ВТБ Андрей Костин высказал в интервью агентству Reuters накануне форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

«Многие сейчас опасаются, что мы разгоним ипотеку с помощью специальных мер, а потом остановим, и все начнет рушиться. Я так не думаю. Во-первых, я не вижу пузыря и считаю, что ипотека очень надежная. У нас уровень «плохих» долгов по ипотечному портфелю составляет 1%. В России доля кредитов с минимальным взносом до 10% не превышает 2%, что мизер. Во-вторых, банки по требованию ЦБ следят за долговой нагрузкой заемщиков, и кредиты выдаются в основном по фиксированной ставке. Это значит, что у клиента не будет проблем с процентными рисками для заемщика — это кардинальное отличие от периода, когда выдавали в иенах или по плавающей ставке».

Глава ВТБ подчеркнул, что ипотеку надо развивать. «Мы не можем сравнить себя с Америкой, когда в 2007 году уровень закредитованности был совершенно другой, ипотеку надо развивать и надо развивать жилищное строительство. Я считаю, что обеспечение людей достойным жильем должно стать одной из национальных идей в нашей стране. Над этим надо работать. Чтобы люди себя почувствовали нормально, должно быть прежде всего жилье», — сказал он.



ВТБ уже выдал более 130 млрд рублей в рамках ипотеки с господдержкой. По данным банка, программа господдержки стабильно занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ.