Почти двум третям российских молодых семей (64%) денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут, пишет РБК . Это следует из опроса Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за II квартал 2020 года. По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей ухудшилось — 50,3% заявляли, что им хватает средств на что-то еще, кроме еды и одежды. После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.

Финансовое положение в среднем улучшилось у многодетных семей — 50,5% из них сообщили, что им трудно покупать товары длительного пользования. Годом раньше их было почти на 10% больше.

В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, за год незначительно увеличилась. Если в 2019 году этот показатель составлял 49,4%, то сейчас вырос до 49,9%. Больше всего таких домохозяйств на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. В 46 российских регионах более половины семей не обладает средствами для покупки товаров длительного пользования. Хуже всего свои доходы оценивают жители Брянской области: 33% семей заявили, что денег им хватает только на еду, а купить одежду, оплатить коммунальные счета уже трудно.

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Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе — 19,3% домохозяйств там заявили о наличии средств только на питание и одежду. В Саратовской области их 22,5%, в Ингушетии — 25,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 27,3%, в Архангельской области — 31,7%.

По данным Росстата, в III квартале реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение и снизились на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Кроме того, ведомство уточнило оценку этого показателя за II квартал — он ухудшился с 8% до 8,4%.