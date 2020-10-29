Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты, сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии. По его мнению, оно должно происходить по разрядам.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга, и так до максимальной; условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает: если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», — пояснил Калашников информационному агентству.

Он добавил, что индексация пенсий тоже должна будет происходить по рангам, при этом необязательно индексировать их для всех рангов одновременно, нужно ориентироваться на экономическую ситуацию.



Депутат напомнил, что в России отменили участие людей в пенсионных накоплениях, а также предложил вспомнить положительный, по его мнению, опыт Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию 1% от зарплаты.